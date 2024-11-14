Фридман рассказал о ситуации, после которой Мичков не разговаривал ни с кем один день

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман рассказал о ситуации с российским нападающим «Филадельфии Флайерз» Матвеем Мичковым, после которой форвард не разговаривал ни с кем один день.

«Слышал замечательную историю о Матвее Мичкове. Он был так зол, проиграв в настольный теннис одному из русских в Филадельфии, что отказался разговаривать с кем бы то ни было в течение дня. Он очень конкурентоспособен и хочет делать правильные вещи», — написал Фридман в статье Sportsnet.

Напомним, в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Мичков провёл 14 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал семь результативных передач.