Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Просветов сменил шлем и остановил «Локомотив». Фото победы ЦСКА

Просветов сменил шлем и остановил «Локомотив». Фото победы ЦСКА
Комментарии

14 ноября в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Локомотив» — в репортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На 19-й минуте первого периода Кристиан Ярош с передачи Дениса Гурьянова открыл счёт во встрече.

На 17-й минуте второго периода Руслан Исхаков с передач Алексея Чуркина и Дениса Гурьянова удвоил преимущество хозяев.

Голкипер ЦСКА Иван Просветов провёл свой второй «сухой» матч в сезоне.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android