Просветов сменил шлем и остановил «Локомотив». Фото победы ЦСКА

14 ноября в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Локомотив» — в репортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На 19-й минуте первого периода Кристиан Ярош с передачи Дениса Гурьянова открыл счёт во встрече.

На 17-й минуте второго периода Руслан Исхаков с передач Алексея Чуркина и Дениса Гурьянова удвоил преимущество хозяев.

Голкипер ЦСКА Иван Просветов провёл свой второй «сухой» матч в сезоне.