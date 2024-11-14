Форвард «Колорадо» Николай Коваленко отправлен в АХЛ
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Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Николай Коваленко отправлен в клуб АХЛ «Колорадо Иглз». Об этом сообщает пресс-служба «лавин».
Сообщается, что вместе с Коваленко в АХЛ переведён чешский нападающий Иван Иван.
Напомним, в текущем сезоне Коваленко провёл 17 матчей, в которых набрал шесть очков — забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи.
Сегодня, 14 ноября, в Денвере на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Колорадо» и «Лос-Анджелесом». Победу одержали хоккеисты «Эвеланш» со счётом 4:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 ноября 2024, четверг. 06:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Кемпе (Мур, Копитар) – 00:32 1:1 Лехконен (Рантанен, Маккиннон) – 03:40 1:2 Кемпе (Копитар, Мур) – 15:51 2:2 Рантанен (Макар) – 36:07 3:2 Рантанен (Маккиннон, О'Коннор) – 50:01 4:2 Рантанен (Маккиннон, Лехконен) – 58:01
В следующем матче «Эвеланш» встретятся с «Вашингтоном» в ночь на 16 ноября.
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