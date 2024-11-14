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«ЦСКА не думал о серии «Локомотива» перед игрой». Мамин — о победе над ярославским клубом

«ЦСКА не думал о серии «Локомотива» перед игрой». Мамин — о победе над ярославским клубом
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Нападающий ЦСКА Максим Мамин прокомментировал победный матч с «Локомотивом» (2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Ярош (Гурьянов) – 18:09 (5x4)     2:0 Исхаков (Чуркин, Гурьянов) – 36:38 (5x5)    

«Отличный матч, очень важен для нас в психологическом плане, три периода ровно и стабильно провели. Всё, что планировали перед игрой, выполнили, поэтому такой результат. Мы не думали о серии „Локомотива“ перед игрой, не так важно, какой соперник, важно побеждать. Особенности такой не было.

Да, Иван [Просветов] подтащил нас, спасибо, провёл классный матч. Я думаю, что для него тоже важный матч в психологическом плане. Если будет держать такой уровень, то и мы будем чувствовать себя увереннее, всё будет получаться", — приводит слова Мамина ТАСС.

Напомним, ЦСКА прервал победную серию «Локомотива», состоящую из 11 матчей.

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