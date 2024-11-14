«Он улыбается так, будто это его первый сезон в НХЛ». Защитник «Вашингтона» — об Овечкине

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Расмус Сандин высказался о совместной игре с российским капитаном столичного клуба Александром Овечкиным.

«Нет такого, что он говорит: «Эй, сделай мне передачу». Думаю, мы сами думаем об этом больше, чем он. Он выходит на лёд, как и в любой другой день. Он улыбается так, как будто это его первый сезон в НХЛ.

Когда кто-то забивает гол – будь то я, будь то кто-то другой, но не он – он так же счастлив, как и когда забивает сам. Вот что впечатляет.

Александр в лиге уже 20 лет, и он обожает хоккей, ему нравится находиться рядом с ребятами и веселиться. Овечкин был одним из моих кумиров в детстве. Думаю, у меня дома есть старая джерси Ови. И мой брат Линус тоже большой фанат Ови. Играть с ним сейчас – невероятно», — цитирует Сандина Sportsnet.