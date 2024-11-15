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Василевский поделился ожиданиями от предстоящего матча «Тампы» с «Виннипегом» в НХЛ

Василевский поделился ожиданиями от предстоящего матча «Тампы» с «Виннипегом» в НХЛ
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Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский высказался о предстоящем матче команды с «Виннипег Джетс» в регулярном чемпионате НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Виннипег Джетс
Виннипег
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Кажется, что каждая команда, с которой мы играем, особенно против нас, играет очень мощно. Так что это, безусловно, хорошая проверка для всех нас. Эта команда действительно очень стабильна, поэтому нам определенно нужно соответствовать их стабильности и превзойти их в этом. Завтра будет игра, в которой победит тот, кто допустит меньше ошибок», — приводит слова Василевского официальный сайт «Тампы».

Матч между «Тампой» и «Виннипегом» состоится в ночь на 15 ноября, начало – 3:00 мск.

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