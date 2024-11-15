Василевский поделился ожиданиями от предстоящего матча «Тампы» с «Виннипегом» в НХЛ

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский высказался о предстоящем матче команды с «Виннипег Джетс» в регулярном чемпионате НХЛ.
«Кажется, что каждая команда, с которой мы играем, особенно против нас, играет очень мощно. Так что это, безусловно, хорошая проверка для всех нас. Эта команда действительно очень стабильна, поэтому нам определенно нужно соответствовать их стабильности и превзойти их в этом. Завтра будет игра, в которой победит тот, кто допустит меньше ошибок», — приводит слова Василевского официальный сайт «Тампы».
Матч между «Тампой» и «Виннипегом» состоится в ночь на 15 ноября, начало – 3:00 мск.
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