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Ice Girl кружилась на льду, Морозову надели кепку за хет-трик. Фото победы «Спартака»

Ice Girl кружилась на льду, Морозову надели кепку за хет-трик. Фото победы «Спартака»
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14 ноября в Москве на стадионе «Мегаспорт» состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Северсталь» — в репортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

На третьей минуте матча Иван Морозов с передач Егора Зайцева и Даниила Иванова открыл счёт. На 14-й минуте второго периода Никита Коростелёв с передач Адама Лишки и Марка Барберио восстановил равенство. За пять минут до окончания основного времени матча Александр Пашин вновь вывел «Спартак» вперёд. А затем Морозов отличился ещё дважды, тем самым оформив хет-трик.

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