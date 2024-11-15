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Тренер «Вашингтона» — о поражении в матче с «Торонто»: это было хуже, чем мы думали

Тренер «Вашингтона» — о поражении в матче с «Торонто»: это было хуже, чем мы думали
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о поражении команды в последнем матче регулярного чемпионата с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 ОТ).

МХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2015, воскресенье. 17:00 МСК
Капитан
Ступино
Окончен
1 : 3
СКА-1946
Санкт-Петербург
1:0 Салахов (Кучкин, Круглицкий) – 17:45 (5x4)     1:1 Волков (Козловский, Володин) – 37:38 (5x5)     1:2 Волков (Демидов, Барабанов) – 47:25 (5x5)     1:3 Николаев (Дергачёв, Барабанов) – 50:43 (5x4)    

«Да, это было, честно говоря, хуже, чем мы думали изначально. Иногда ты не хочешь делать смелые заявления сразу после игры, потому что всё происходит в пылу момента, но я был уверен ещё вчера, что всё будет выглядеть так же, как со скамейки запасных, и на видео это тоже выглядело плохо. В этой лиге ты будешь проигрывать. Так оно устроено. Лига конкурентная, команды сильные. Иногда случаются неудачные моменты. Но для нас важно соответствовать этому уровню интенсивности, чтобы это выглядело так, как должно», — приводит слова Карбери Russian machine never breaks.

На данный момент «Вашингтон» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 21 очко. «Торонто» (22) занимает четвёртое место.

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