Тренер «Вашингтона» — о поражении в матче с «Торонто»: это было хуже, чем мы думали

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о поражении команды в последнем матче регулярного чемпионата с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 ОТ).

«Да, это было, честно говоря, хуже, чем мы думали изначально. Иногда ты не хочешь делать смелые заявления сразу после игры, потому что всё происходит в пылу момента, но я был уверен ещё вчера, что всё будет выглядеть так же, как со скамейки запасных, и на видео это тоже выглядело плохо. В этой лиге ты будешь проигрывать. Так оно устроено. Лига конкурентная, команды сильные. Иногда случаются неудачные моменты. Но для нас важно соответствовать этому уровню интенсивности, чтобы это выглядело так, как должно», — приводит слова Карбери Russian machine never breaks.

На данный момент «Вашингтон» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 21 очко. «Торонто» (22) занимает четвёртое место.

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