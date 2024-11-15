Передача Панарина и 25 сейвов Шестёркина помогли «Рейнджерс» переиграть «Сан-Хосе»
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В ночь с 14 на 15 ноября мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Сан-Хосе Шаркс». Хозяева площадки одержали волевую победу со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
15 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Лильегрен (Канин, Штурм) – 02:51 1:1 Зибанеджад (Фокс, Смит) – 31:41 2:1 Веси (Кэррик) – 33:15 3:1 Трочек (Панарин, Лафреньер) – 36:21 3:2 Зеттерлунд (Эклунд, Тоффоли) – 59:33 (pp)
Результативной передачей в составе «Рейнджерс» отметился российский нападающий Артемий Панарин. Голкипер ньюйоркцев Игорь Шестёркин отразил 25 из 27 бросков в створ своих ворот (92,6%).
«Рейнджерс» набрали 21 очко в 15 матчах и занимают шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Сан-Хосе» с 13 очками в 18 матчах находится на 14-м месте на Западе.
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