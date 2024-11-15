Передача Панарина и 25 сейвов Шестёркина помогли «Рейнджерс» переиграть «Сан-Хосе»

В ночь с 14 на 15 ноября мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Сан-Хосе Шаркс». Хозяева площадки одержали волевую победу со счётом 3:2.

Результативной передачей в составе «Рейнджерс» отметился российский нападающий Артемий Панарин. Голкипер ньюйоркцев Игорь Шестёркин отразил 25 из 27 бросков в створ своих ворот (92,6%).

«Рейнджерс» набрали 21 очко в 15 матчах и занимают шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Сан-Хосе» с 13 очками в 18 матчах находится на 14-м месте на Западе.