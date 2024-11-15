Передача Кучерова помогла «Тампе» одержать победу в матче с «Виннипегом»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Виннипег Джетс». «Тампа» обыграла соперника со счётом 4:1.

В составе победителей голами отметились Джейк Гюнцель (дубль), Брэндон Хагель и Энтони Чирелли. Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров записал на свой счёт результативную передачу. За «Виннипег» отличился Адам Лаури.

В следующем матче «Тампа» дома сыграет с «Нью-Джерси», а «Виннипег» в гостях проведёт встречу с «Флоридой».

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