«Нью-Джерси» крупно обыграл «Флориду» в матче НХЛ с восемью голами
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В Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Флорида Пантерз» и «Нью-Джерси Дэвилз». «Дэвилз» обыграли соперника со счётом 6:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
15 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 6
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Ноэсен (Хьюз, Хишир) – 10:01 1:1 Боквист (Ткачук, Беннетт) – 12:13 1:2 Братт (Хэмилтон, Хьюз) – 19:58 (pp) 2:2 Райнхарт (Барков) – 24:45 2:3 Мерсер (Хьюз, Хишир) – 25:56 (pp) 2:4 Ноэсен (Хишир, Хьюз) – 39:49 (pp) 2:5 Братт (Татар, Хьюз) – 43:50 2:6 Братт – 54:48 (sh)
В составе победителей голами отметились Стефан Ноэсен (дубль), Йеспер Братт (хет-трик) и Джек Хьюз. За «Флориду» отличились Йеспер Боквист и Сэм Райнхарт. Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский выполнил 23 сейва.
В следующем матче «Флорида» сыграет с «Виннипегом», а «Нью-Джерси» встретится с «Тампой».
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