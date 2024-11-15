«Нью-Джерси» крупно обыграл «Флориду» в матче НХЛ с восемью голами

В Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Флорида Пантерз» и «Нью-Джерси Дэвилз». «Дэвилз» обыграли соперника со счётом 6:2.

В составе победителей голами отметились Стефан Ноэсен (дубль), Йеспер Братт (хет-трик) и Джек Хьюз. За «Флориду» отличились Йеспер Боквист и Сэм Райнхарт. Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский выполнил 23 сейва.

В следующем матче «Флорида» сыграет с «Виннипегом», а «Нью-Джерси» встретится с «Тампой».

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