Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сибирь — Динамо Москва. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нью-Джерси» крупно обыграл «Флориду» в матче НХЛ с восемью голами

«Нью-Джерси» крупно обыграл «Флориду» в матче НХЛ с восемью голами
Комментарии

В Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Флорида Пантерз» и «Нью-Джерси Дэвилз». «Дэвилз» обыграли соперника со счётом 6:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 6
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Ноэсен (Хьюз, Хишир) – 10:01     1:1 Боквист (Ткачук, Беннетт) – 12:13     1:2 Братт (Хэмилтон, Хьюз) – 19:58 (pp)     2:2 Райнхарт (Барков) – 24:45     2:3 Мерсер (Хьюз, Хишир) – 25:56 (pp)     2:4 Ноэсен (Хишир, Хьюз) – 39:49 (pp)     2:5 Братт (Татар, Хьюз) – 43:50     2:6 Братт – 54:48 (sh)    

В составе победителей голами отметились Стефан Ноэсен (дубль), Йеспер Братт (хет-трик) и Джек Хьюз. За «Флориду» отличились Йеспер Боквист и Сэм Райнхарт. Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский выполнил 23 сейва.

В следующем матче «Флорида» сыграет с «Виннипегом», а «Нью-Джерси» встретится с «Тампой».

Материалы по теме
Ниже ожиданий. Семь звёздных форвардов НХЛ, проваливающих старт регулярного чемпионата
Ниже ожиданий. Семь звёздных форвардов НХЛ, проваливающих старт регулярного чемпионата

Сколько платят игрокам Национальной хоккейной лиги в 2024 году:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android