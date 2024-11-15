Гол Мичкова на последней минуте овертайма принёс «Филадельфии» победу над «Оттавой»

В ночь с 14 на 15 ноября мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Оттава Сенаторз» и «Филадельфия Флайерз». Гости одержали победу в овертайме со счётом 5:4 OT.
Победную шайбу на пятой минуте овертайма забросил 19-летний российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков. Защитник Егор Замула записал на свой счёт результативную передачу. Голкипер Иван Федотов отразил 32 из 36 бросков в створ своих ворот (88,89%).
«Флайерз» набрали 16 очков в 17 матчах и поднялись на 11-ю строчку в таблице Востока. «Оттава» занимает в этой же конференции девятое место, набрав 17 очков в 16 играх.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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