«Сент-Луис» уступил «Баффало» в овертайме, Бучневич отметился голом
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В ночь с 14 на 15 ноября мск на льду арены «Кибэнк-центр» в Баффало (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между «Баффало Сэйбрз» и «Сент-Луис Блюз». Хозяева площадки одержали победу в овертайме со счётом 4:3 OT.
НХЛ — регулярный чемпионат
15 ноября 2024, пятница. 03:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 3
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Саад (Шенн, Парэйко) – 03:11 1:1 Бенсон (Кребс, Пауэр) – 12:47 2:1 Маклауд (Брайсон, Так) – 16:49 2:2 Бучневич (Кайру, Нейборс) – 25:25 2:3 Саад (Шенн, Холлоуэй) – 37:15 3:3 Так (Маклауд, Байрэм) – 52:57 4:3 Далин – 61:33 (pp)
В составе «Сент-Луиса» заброшенной шайбой на 26-й минуте игры отметился российский нападающий Павел Бучневич, дубль на счету американского форварда «Блюз» Брэндона Саада.
«Баффало» с 17 очками в 17 матчах поднялся на десятое место в Восточной конференции, «Сент-Луис» с 15 очками в 17 матчах занимает 12-ю строчку в таблице Запада.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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