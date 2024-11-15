«Сент-Луис» уступил «Баффало» в овертайме, Бучневич отметился голом

В ночь с 14 на 15 ноября мск на льду арены «Кибэнк-центр» в Баффало (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между «Баффало Сэйбрз» и «Сент-Луис Блюз». Хозяева площадки одержали победу в овертайме со счётом 4:3 OT.

В составе «Сент-Луиса» заброшенной шайбой на 26-й минуте игры отметился российский нападающий Павел Бучневич, дубль на счету американского форварда «Блюз» Брэндона Саада.

«Баффало» с 17 очками в 17 матчах поднялся на десятое место в Восточной конференции, «Сент-Луис» с 15 очками в 17 матчах занимает 12-ю строчку в таблице Запада.

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