19-летний Матвей Мичков признан первой звездой матча НХЛ «Оттава» — «Филадельфия»
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19-летний российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков признан экспертами НХЛ первой звездой выездного матча регулярного чемпионата с «Оттавой Сенаторз» (5:4 OT).
НХЛ — регулярный чемпионат
15 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
4 : 5
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Санхайм (Андре, Хэтэуэй) – 02:31 1:1 Ткачук (Норрис, Хэмоник) – 06:02 2:1 Батерсон (Штюцле, Сандерсон) – 28:41 (pp) 2:2 Конечны (Кейтс, Силер) – 38:48 3:2 Норрис (Шабо, Грейг) – 44:27 4:2 Годетт (Шабо, Грейг) – 50:05 (pp) 4:3 Ришар (Бринк, Замула) – 50:42 4:4 Бринк (Ришар, Санхайм) – 52:45 4:5 Мичков (Конечны, Санхайм) – 64:05
На пятой минуте овертайма бросок Мичкова с острого угла принёс «лётчикам» итоговую победу. Помимо заброшенной шайбы в статистику Матвея попали три броска в створ, один силовой приём, одна потеря и две минуты штрафного времени.
Второй звездой встречи стал нападающий «Оттавы» Джош Норрис, на счету которого заброшенная шайба и результативный пас. Третьей признан защитник «Флайерз» Трэвис Санхайм, который к голу добавил два ассиста, в том числе на победную шайбу Мичкова.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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