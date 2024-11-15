19-летний Матвей Мичков признан первой звездой матча НХЛ «Оттава» — «Филадельфия»

19-летний российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков признан экспертами НХЛ первой звездой выездного матча регулярного чемпионата с «Оттавой Сенаторз» (5:4 OT).

На пятой минуте овертайма бросок Мичкова с острого угла принёс «лётчикам» итоговую победу. Помимо заброшенной шайбы в статистику Матвея попали три броска в створ, один силовой приём, одна потеря и две минуты штрафного времени.

Второй звездой встречи стал нападающий «Оттавы» Джош Норрис, на счету которого заброшенная шайба и результативный пас. Третьей признан защитник «Флайерз» Трэвис Санхайм, который к голу добавил два ассиста, в том числе на победную шайбу Мичкова.

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