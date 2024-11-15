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Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Монреаль»

Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Монреаль»
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В Миннесоте (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Миннесота Уайлд» и «Монреаль Канадиенс». Хозяева одержали победу со счётом 3:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 ноября 2024, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 0
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Болди (Юханссон, Капризов) – 32:43     2:0 Росси (Сперджен, Чисхольм) – 52:19 (pp)     3:0 Капризов (Годро) – 59:40    

В составе победителей голами отметились Мэтт Болди, Марко Росси и российский нападающий Кирилл Капризов, также записавший на свой счёт результативную передачу.

Теперь в этом сезоне на счету Капризова 30 (10+20) очков в 16 матчах.

В следующем матче «Миннесота» сыграет с «Далласом», а «Монреаль» встретится с «Коламбусом».

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