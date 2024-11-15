Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Монреаль»

В Миннесоте (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Миннесота Уайлд» и «Монреаль Канадиенс». Хозяева одержали победу со счётом 3:0.

В составе победителей голами отметились Мэтт Болди, Марко Росси и российский нападающий Кирилл Капризов, также записавший на свой счёт результативную передачу.

Теперь в этом сезоне на счету Капризова 30 (10+20) очков в 16 матчах.

В следующем матче «Миннесота» сыграет с «Далласом», а «Монреаль» встретится с «Коламбусом».

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