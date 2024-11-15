«Даллас» разгромил «Бостон» в матче с девятью голами, на счету Евгения Дадонова дубль
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Даллас Старз» и «Бостон Брюинз». Хозяева одержали победу со счётом 7:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
15 ноября 2024, пятница. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
7 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Дюшейн (Марчмент, Сегин) – 01:09 2:0 Дадонов – 06:36 2:1 Койл (Фредерик, Лорей) – 17:48 3:1 Стэнковен (Бенн, Харли) – 34:15 4:1 Бек (Блэквелл, Линделль) – 35:56 5:1 Дадонов (Стил, Бек) – 39:49 6:1 Хинц (Робертсон, Смит) – 40:47 6:2 Пастрняк (Гики) – 43:35 7:2 Марчмент (Сегин, Дюшейн) – 57:19
В составе победителей голами отметились Мэтт Дюшейн, Логан Стэнковен, Оскар Бек, Роопе Хинц, Мэйсон Марчмент, а также российский нападающий Евгений Дадонов (дубль). За «Бостон» отличились Чарли Койл и Давид Пастрняк.
В следующем матче «Даллас» в гостях сыграет с «Миннесотой», а «Бостон» дома встретится с «Сент-Луисом».
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