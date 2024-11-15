«Даллас» разгромил «Бостон» в матче с девятью голами, на счету Евгения Дадонова дубль

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Даллас Старз» и «Бостон Брюинз». Хозяева одержали победу со счётом 7:2.

В составе победителей голами отметились Мэтт Дюшейн, Логан Стэнковен, Оскар Бек, Роопе Хинц, Мэйсон Марчмент, а также российский нападающий Евгений Дадонов (дубль). За «Бостон» отличились Чарли Койл и Давид Пастрняк.

В следующем матче «Даллас» в гостях сыграет с «Миннесотой», а «Бостон» дома встретится с «Сент-Луисом».

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