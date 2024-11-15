Коннор Макдэвид пробил отметку в 1000 очков в НХЛ

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает на своей площадке «Нэшвилл Предаторз». На момент написания новости идёт третий период, счёт 2:1 в пользу хозяев.

В составе «Эдмонтона» голом отметился нападающий Коннор Макдэвид. Таким образом, игрок набрал своё 1000 (341+659) очко в НХЛ. Ему удалось преодолеть данную отметку за 659 матчей.

Отметим, что также в составе «Ойлерз» в матче отличился Дарнелл Нурс. За «Нэшвилл» гол забил Майкл Маккэррон.

Макдэвид показал, как готовится к новому сезону: