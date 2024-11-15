Коннор Макдэвид пробил отметку в 1000 очков в НХЛ
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В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает на своей площадке «Нэшвилл Предаторз». На момент написания новости идёт третий период, счёт 2:1 в пользу хозяев.
НХЛ — регулярный чемпионат
15 ноября 2024, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
3-й период
2 : 1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Маккэррон (Йози) – 08:22 1:1 Макдэвид (Драйзайтль, Нурс) – 22:44 2:1 Нурс (Кулак, Янмарк) – 25:30
В составе «Эдмонтона» голом отметился нападающий Коннор Макдэвид. Таким образом, игрок набрал своё 1000 (341+659) очко в НХЛ. Ему удалось преодолеть данную отметку за 659 матчей.
Отметим, что также в составе «Ойлерз» в матче отличился Дарнелл Нурс. За «Нэшвилл» гол забил Майкл Маккэррон.
Макдэвид показал, как готовится к новому сезону:
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