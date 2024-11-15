Гол и передача Макдэвида помогли «Эдмонтону» одержать победу в матче с «Нэшвиллом»

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Эдмонтон Ойлерз» и «Нэшвилл Предаторз». Хозяева одержали победу в овертайме со счётом 3:2.

В составе победителей голами отметились Коннор Макдэвид и Дарнелл Нурс (дубль). За «Нэшвилл» отличились Майкл Маккэррон и Коул Смит.

Отметим, что капитан «Ойлерз» Макдэвид пробил отметку в 1000 очков в НХЛ, поразив ворота соперника. Позднее игрок ассистировал на партнёра, тем самым записав на свой счёт 1001-е (341+660) результативное действие в лиге.

Макдэвид показал, как готовится к новому сезону: