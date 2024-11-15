Гол и передача Макдэвида помогли «Эдмонтону» одержать победу в матче с «Нэшвиллом»
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Эдмонтон Ойлерз» и «Нэшвилл Предаторз». Хозяева одержали победу в овертайме со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
15 ноября 2024, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Маккэррон (Йози) – 08:22 1:1 Макдэвид (Драйзайтль, Нурс) – 22:44 2:1 Нурс (Кулак, Янмарк) – 25:30 2:2 Смит (Л'Эрё, Лозон) – 57:12 3:2 Нурс (Макдэвид, Драйзайтль) – 62:33
В составе победителей голами отметились Коннор Макдэвид и Дарнелл Нурс (дубль). За «Нэшвилл» отличились Майкл Маккэррон и Коул Смит.
Отметим, что капитан «Ойлерз» Макдэвид пробил отметку в 1000 очков в НХЛ, поразив ворота соперника. Позднее игрок ассистировал на партнёра, тем самым записав на свой счёт 1001-е (341+660) результативное действие в лиге.
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