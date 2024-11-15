Андрей Василевский стал четвёртым вратарём из России с 300 победами в НХЛ

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Виннипег Джетс». «Тампа» обыграла соперника со счётом 4:1.

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский выполнил 23 сейва. Россиянин стал самым быстрым вратарём, одержавшим 300 побед в НХЛ. Ему удалось преодолеть данную отметку за 490 матчей.

Отметим, что Василевский стал четвёртым вратарём из России, одержавшим 300 побед в НХЛ. Ранее это делали Сергей Бобровский (405), Евгений Набоков (353) и Николай Хабибулин (333).

Андрей Василевский дал совет юным вратарям: