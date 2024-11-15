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Андрей Василевский стал четвёртым вратарём из России с 300 победами в НХЛ

Андрей Василевский стал четвёртым вратарём из России с 300 победами в НХЛ
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Виннипег Джетс». «Тампа» обыграла соперника со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Гюнцель (Пол, Макдона) – 07:24     2:0 Хагель (Рэддиш, Лиллеберг) – 23:10     3:0 Чирелли (Хедман, Кучеров) – 24:07 (pp)     3:1 Лаури (Миллер, Флёри) – 26:54     4:1 Гюнцель (Чернак) – 59:39    

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский выполнил 23 сейва. Россиянин стал самым быстрым вратарём, одержавшим 300 побед в НХЛ. Ему удалось преодолеть данную отметку за 490 матчей.

Отметим, что Василевский стал четвёртым вратарём из России, одержавшим 300 побед в НХЛ. Ранее это делали Сергей Бобровский (405), Евгений Набоков (353) и Николай Хабибулин (333).

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