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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 15 ноября

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 15 ноября
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Сегодня, 15 ноября, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 10 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
4 : 5
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Санхайм (Андре, Хэтэуэй) – 02:31     1:1 Ткачук (Норрис, Хэмоник) – 06:02     2:1 Батерсон (Штюцле, Сандерсон) – 28:41 (pp)     2:2 Конечны (Кейтс, Силер) – 38:48     3:2 Норрис (Шабо, Грейг) – 44:27     4:2 Годетт (Шабо, Грейг) – 50:05 (pp)     4:3 Ришар (Бринк, Замула) – 50:42     4:4 Бринк (Ришар, Санхайм) – 52:45     4:5 Мичков (Конечны, Санхайм) – 64:05    
НХЛ — регулярный чемпионат
15 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Гюнцель (Пол, Макдона) – 07:24     2:0 Хагель (Рэддиш, Лиллеберг) – 23:10     3:0 Чирелли (Хедман, Кучеров) – 24:07 (pp)     3:1 Лаури (Миллер, Флёри) – 26:54     4:1 Гюнцель (Чернак) – 59:39    
НХЛ — регулярный чемпионат
15 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 6
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Ноэсен (Хьюз, Хишир) – 10:01     1:1 Боквист (Ткачук, Беннетт) – 12:13     1:2 Братт (Хэмилтон, Хьюз) – 19:58 (pp)     2:2 Райнхарт (Барков) – 24:45     2:3 Мерсер (Хьюз, Хишир) – 25:56 (pp)     2:4 Ноэсен (Хишир, Хьюз) – 39:49 (pp)     2:5 Братт (Татар, Хьюз) – 43:50     2:6 Братт – 54:48 (sh)    
НХЛ — регулярный чемпионат
15 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Лильегрен (Канин, Штурм) – 02:51     1:1 Зибанеджад (Фокс, Смит) – 31:41     2:1 Веси (Кэррик) – 33:15     3:1 Трочек (Панарин, Лафреньер) – 36:21     3:2 Зеттерлунд (Эклунд, Тоффоли) – 59:33 (pp)    
НХЛ — регулярный чемпионат
15 ноября 2024, пятница. 03:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 3
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Саад (Шенн, Парэйко) – 03:11     1:1 Бенсон (Кребс, Пауэр) – 12:47     2:1 Маклауд (Брайсон, Так) – 16:49     2:2 Бучневич (Кайру, Нейборс) – 25:25     2:3 Саад (Шенн, Холлоуэй) – 37:15     3:3 Так (Маклауд, Байрэм) – 52:57     4:3 Далин – 61:33 (pp)    
НХЛ — регулярный чемпионат
15 ноября 2024, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 0
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Болди (Юханссон, Капризов) – 32:43     2:0 Росси (Сперджен, Чисхольм) – 52:19 (pp)     3:0 Капризов (Годро) – 59:40    
НХЛ — регулярный чемпионат
15 ноября 2024, пятница. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
7 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Дюшейн (Марчмент, Сегин) – 01:09     2:0 Дадонов – 06:36     2:1 Койл (Фредерик, Лорей) – 17:48     3:1 Стэнковен (Бенн, Харли) – 34:15     4:1 Бек (Блэквелл, Линделль) – 35:56     5:1 Дадонов (Стил, Бек) – 39:49     6:1 Хинц (Робертсон, Смит) – 40:47     6:2 Пастрняк (Гики) – 43:35     7:2 Марчмент (Сегин, Дюшейн) – 57:19    
НХЛ — регулярный чемпионат
15 ноября 2024, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Маккэррон (Йози) – 08:22     1:1 Макдэвид (Драйзайтль, Нурс) – 22:44     2:1 Нурс (Кулак, Янмарк) – 25:30     2:2 Смит (Л'Эрё, Лозон) – 57:12     3:2 Нурс (Макдэвид, Драйзайтль) – 62:33    
НХЛ — регулярный чемпионат
15 ноября 2024, пятница. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
3 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Бенирс (Макканн, Бьёркстранд) – 24:18     2:0 Шварц (Стивенсон, Эванс) – 41:34 (pp)     2:1 Донато – 43:22     3:1 Танев – 59:41    
НХЛ — регулярный чемпионат
15 ноября 2024, пятница. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 5
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Леккеримяки (Миллер, Гронек) – 02:40     1:1 Пажо (Ли, Вальстрём) – 17:23 (pp)     1:2 Мейфилд (Хорват) – 20:14     1:3 Энгвалль (Хольмстрём, Хаттон) – 22:10     1:4 Ли (Хорват) – 51:42     1:5 Добсон (Хаттон, Палмьери) – 57:54     2:5 Майерс (Блюгерс) – 58:34    

Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Нью-Джерси Дэвилз», имея в активе 26 очков после 20 сыгранных встреч.

В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 30 результативными очками после 17 матчей.

Регулярный сезон-2024/2025 стартовал 4 октября. Он завершится в апреле следующего года.

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