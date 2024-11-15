Коннор Макдэвид занял четвёртое место по скорости достижения 1000 очков в НХЛ

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид во встрече с «Нэшвилл Предаторз» забил гол и отдал результативную передачу. В этой игре звёздный форвард набрал своё 1000-е очко в рамках НХЛ.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Макдэвид занял четвёртое место по скорости достижения 1000 очков. Для этого Коннору потребовалось 659 матчей. На третьем месте Майк Босси (656), на втором — Марио Лемье (513). Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (424).

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Эдмонтон Ойлерз» и «Нэшвилл Предаторз». Хозяева одержали победу в овертайме со счётом 3:2.