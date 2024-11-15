Мичков стал самым молодым игроком «Филадельфии», забросившим в овертайме
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19-летний российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков в игре с «Оттавой Сенаторз» отметился заброшенной шайбой в овертайме.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Мичков стал самым молодым игроком «лётчиков», забросившим в овертайме. На момент гола Матвею исполнилось 19 лет и 341 день. Ранее рекорд принадлежал Нолану Патрику (20 лет и 136 дней).
В ночь с 14 на 15 ноября мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Оттава Сенаторз» и «Филадельфия Флайерз». Гости одержали победу в овертайме со счётом 5:4 OT.
НХЛ — регулярный чемпионат
15 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
4 : 5
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Санхайм (Андре, Хэтэуэй) – 02:31 1:1 Ткачук (Норрис, Хэмоник) – 06:02 2:1 Батерсон (Штюцле, Сандерсон) – 28:41 (pp) 2:2 Конечны (Кейтс, Силер) – 38:48 3:2 Норрис (Шабо, Грейг) – 44:27 4:2 Годетт (Шабо, Грейг) – 50:05 (pp) 4:3 Ришар (Бринк, Замула) – 50:42 4:4 Бринк (Ришар, Санхайм) – 52:45 4:5 Мичков (Конечны, Санхайм) – 64:05
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