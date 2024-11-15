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Кирилл Капризов во встрече с «Монреалем» установил два рекорда «Миннесоты»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов в игре с «Монреаль Канадиенс» забросил шайбу и отдал результативную передачу.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кирилл Капризов установил два рекорда «дикарей». Он установил рекорд по скорости достижения 20 передач в сезоне. Для этого ему понадобилось 16 матчей. Предыдущее достижение принадлежало Матсу Цуккарелло (22).

Кроме того, Капризов установил новый рекорд «Миннесоты» по скорости достижения 30 очков в сезоне — за 16 встреч. Кирилл побил свой же рекорд сезона-2022/2023 — 22 матча.

В Миннесоте (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Миннесота Уайлд» и «Монреаль Канадиенс». Хозяева одержали победу со счётом 3:0.