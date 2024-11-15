«Я был шокирован тем, как он попал». Вратарь «Оттавы» — о шайбе Мичкова в овертайме

Вратарь «Оттавы Сенаторз» Линус Улльмарк прокомментировал гол российского нападающего «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова в овертайме.

«Моя позиция была стандартной, я просто закрывал ближний угол, но по неизвестной причине шайба прошла. Я не могу сказать вам, как и почему это произошло. Я был так же шокирован, как и все остальные на арене, что Мичков действительно так попал», — приводит слова Улльмарка сайт НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В ночь с 14 на 15 ноября мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Оттава Сенаторз» и «Филадельфия Флайерз». Гости одержали победу в овертайме со счётом 5:4 OT.