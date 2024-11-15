Максим Цыплаков провёл сокрушительный силовой приём против капитана «Ванкувера» Хьюза

Российский нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Цыплаков провёл сокрушительный силовой приём против капитана «Ванкувер Кэнакс» Куинна Хьюза.

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В нынешнем сезоне Максим Цыплаков провёл 17 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал восемь результативных передач с 14 минутами штрафа.

Напомним, в ночь с 14 на 15 ноября в канадском Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:2.

В следующей игре «Айлендерс» сыграют с «Сиэтл Кракен» 17 ноября.