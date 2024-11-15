Максим Цыплаков провёл сокрушительный силовой приём против капитана «Ванкувера» Хьюза
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Российский нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Цыплаков провёл сокрушительный силовой приём против капитана «Ванкувер Кэнакс» Куинна Хьюза.
В нынешнем сезоне Максим Цыплаков провёл 17 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал восемь результативных передач с 14 минутами штрафа.
Напомним, в ночь с 14 на 15 ноября в канадском Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
15 ноября 2024, пятница. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 5
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Леккеримяки (Миллер, Гронек) – 02:40 1:1 Пажо (Ли, Вальстрём) – 17:23 (pp) 1:2 Мейфилд (Хорват) – 20:14 1:3 Энгвалль (Хольмстрём, Хаттон) – 22:10 1:4 Ли (Хорват) – 51:42 1:5 Добсон (Хаттон, Палмьери) – 57:54 2:5 Майерс (Блюгерс) – 58:34
В следующей игре «Айлендерс» сыграют с «Сиэтл Кракен» 17 ноября.
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