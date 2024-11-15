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Голкипер «Тампы» Андрей Василевский прокомментировал свой рекорд в НХЛ

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский прокомментировал свой рекорд в НХЛ
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Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский прокомментировал свой рекорд в НХЛ. Василевский быстрее всех вратарей в истории лиги одержал 300 побед. Ему удалось преодолеть данную отметку за 490 матчей.

«Мне повезло выиграть 300 матчей за один и тот же клуб. В наши дни это случается не так уж часто. Очевидно, что в этой лиге трудно победить, но последние 10 лет я играл за ​​замечательную команду. Ребята много работают на льду и очень помогают мне во время игры», — приводит слова Василевского сайт НХЛ.

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Виннипег Джетс». «Тампа» обыграла соперника со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Гюнцель (Пол, Макдона) – 07:24     2:0 Хагель (Рэддиш, Лиллеберг) – 23:10     3:0 Чирелли (Хедман, Кучеров) – 24:07 (pp)     3:1 Лаури (Миллер, Флёри) – 26:54     4:1 Гюнцель (Чернак) – 59:39    
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