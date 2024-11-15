Голкипер «Тампы» Андрей Василевский прокомментировал свой рекорд в НХЛ

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский прокомментировал свой рекорд в НХЛ. Василевский быстрее всех вратарей в истории лиги одержал 300 побед. Ему удалось преодолеть данную отметку за 490 матчей.

«Мне повезло выиграть 300 матчей за один и тот же клуб. В наши дни это случается не так уж часто. Очевидно, что в этой лиге трудно победить, но последние 10 лет я играл за ​​замечательную команду. Ребята много работают на льду и очень помогают мне во время игры», — приводит слова Василевского сайт НХЛ.

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Виннипег Джетс». «Тампа» обыграла соперника со счётом 4:1.