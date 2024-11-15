Олег Браташ покинул пост главного тренера «Лады». Соглашение о сотрудничестве с 58-летним специалистом прекращено по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинской команды.

Сообщается, что в ближайшем матче с «Металлургом» (16 ноября) исполнять обязанности главного тренера будет Павел Зубов.

«Хоккейный клуб «Лада» искренне благодарит Олега Владимировича Браташа за проделанную работу, незабываемые эмоции от побед после возвращения команды в КХЛ и желает ему успехов в дальнейшем тренерской карьере», — сказано в сообщении клуба.

В нынешнем сезоне «Лада» набрала 23 очка и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.