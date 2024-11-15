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Василевский стал второй звездой игрового дня НХЛ, Макдэвид с 1000-м очком — первой

Василевский стал второй звездой игрового дня НХЛ, Макдэвид с 1000-м очком — первой
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Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал второй звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги. Василевский быстрее всех вратарей в истории лиги одержал 300 побед. Ему удалось преодолеть данную отметку за 490 матчей. Напомним, «молнии» победили «Виннипег Джетс» со счётом 4:1.

Первой звездой дня стал капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Во встрече с «Нэшвилл Предаторз» (3:2 ОТ) он забил гол и отдал результативную передачу. В этой игре звёздный форвард набрал своё 1000-е очко в рамках НХЛ.

Третьей звездой дня признан нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Йеспер Братт. В игре с «Флоридой Пантерз» (6:2) форвард оформил хет-трик.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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