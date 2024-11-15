Защитник «Бостона» Задоров устроил драку с форвардом «Далласа» Джейми Бенном

Российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров устроил драку с форвардом «Даллас Старз» Джейми Бенном.

Никита заступился за товарища по команде Брэндона Карло. По итогам эпизода хоккеисты получили по пять минут штрафа за драку.

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Отметим, что Никита Задоров в общей сложности получил 17 минут штрафа в матче при показателе полезности «-2» за 19 минут и 24 секунды на льду.

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Даллас Старз» и «Бостон Брюинз». Хозяева одержали победу со счётом 7:2.