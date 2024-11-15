Защитник «Бостона» Задоров устроил драку с форвардом «Далласа» Джейми Бенном
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Российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров устроил драку с форвардом «Даллас Старз» Джейми Бенном.
Никита заступился за товарища по команде Брэндона Карло. По итогам эпизода хоккеисты получили по пять минут штрафа за драку.
Отметим, что Никита Задоров в общей сложности получил 17 минут штрафа в матче при показателе полезности «-2» за 19 минут и 24 секунды на льду.
В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Даллас Старз» и «Бостон Брюинз». Хозяева одержали победу со счётом 7:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
15 ноября 2024, пятница. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
7 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Дюшейн (Марчмент, Сегин) – 01:09 2:0 Дадонов – 06:36 2:1 Койл (Фредерик, Лорей) – 17:48 3:1 Стэнковен (Бенн, Харли) – 34:15 4:1 Бек (Блэквелл, Линделль) – 35:56 5:1 Дадонов (Стил, Бек) – 39:49 6:1 Хинц (Робертсон, Смит) – 40:47 6:2 Пастрняк (Гики) – 43:35 7:2 Марчмент (Сегин, Дюшейн) – 57:19
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