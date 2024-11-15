Вратарь «Филадельфии» Иван Федотов рассказал о победном матче с «Оттавой»

Российский голкипер «Филадельфии Флайерз» Иван Федотов рассказал о победном матче с «Оттавой Сенаторз» (5:4 ОТ).

«Матч с «Тампой» (8 ноября. — Прим. «Чемпионата») был важен, я почувствовал вкус победы. Это была важная победа и для меня, и для команды.

Сегодня был тяжёлый матч, первую половину мы играли не очень хорошо, но продолжали биться, ребята блокировали броски, играли умно. Потом забили важные голы в важные моменты, это придало нам уверенности.

Побеждать, чувствовать вкус побед важно, особенно если матч тяжёлый, тем более в паре пропущенных шайб я сыграл не очень хорошо. Буду лучше. Но в целом эта победа очень важна для меня, и я знаю, как важно команде чувствовать уверенность во вратаре, знать, что он может дать ей шанс выиграть», — цитирует Федотова сайт «Филадельфии».