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Вратарь «Филадельфии» Иван Федотов рассказал о победном матче с «Оттавой»

Вратарь «Филадельфии» Иван Федотов рассказал о победном матче с «Оттавой»
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Российский голкипер «Филадельфии Флайерз» Иван Федотов рассказал о победном матче с «Оттавой Сенаторз» (5:4 ОТ).

НХЛ — регулярный чемпионат
15 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
4 : 5
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Санхайм (Андре, Хэтэуэй) – 02:31     1:1 Ткачук (Норрис, Хэмоник) – 06:02     2:1 Батерсон (Штюцле, Сандерсон) – 28:41 (pp)     2:2 Конечны (Кейтс, Силер) – 38:48     3:2 Норрис (Шабо, Грейг) – 44:27     4:2 Годетт (Шабо, Грейг) – 50:05 (pp)     4:3 Ришар (Бринк, Замула) – 50:42     4:4 Бринк (Ришар, Санхайм) – 52:45     4:5 Мичков (Конечны, Санхайм) – 64:05    

«Матч с «Тампой» (8 ноября. — Прим. «Чемпионата») был важен, я почувствовал вкус победы. Это была важная победа и для меня, и для команды.

Сегодня был тяжёлый матч, первую половину мы играли не очень хорошо, но продолжали биться, ребята блокировали броски, играли умно. Потом забили важные голы в важные моменты, это придало нам уверенности.

Побеждать, чувствовать вкус побед важно, особенно если матч тяжёлый, тем более в паре пропущенных шайб я сыграл не очень хорошо. Буду лучше. Но в целом эта победа очень важна для меня, и я знаю, как важно команде чувствовать уверенность во вратаре, знать, что он может дать ей шанс выиграть», — цитирует Федотова сайт «Филадельфии».

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