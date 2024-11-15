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Главный тренер «Филадельфии» Торторелла рассказал, что изменилось в игре вратаря Федотова

Главный тренер «Филадельфии» Торторелла рассказал, что изменилось в игре вратаря Федотова
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Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла после победного матча с «Оттавой Сенаторз» (5:4 ОТ) рассказал, что изменилось в игре российского вратаря «лётчиков» Ивана Федотова.

«Федотов очень хорошо сыграл. Что изменилось в его игре? Он стал останавливать шайбу и бьётся гораздо лучше. У него две победы подряд», — приводит слова Тортореллы сайт «Филадельфии».

В ночь с 14 на 15 ноября мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Оттава Сенаторз» и «Филадельфия Флайерз». Гости одержали победу в овертайме со счётом 5:4 OT.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
4 : 5
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Санхайм (Андре, Хэтэуэй) – 02:31     1:1 Ткачук (Норрис, Хэмоник) – 06:02     2:1 Батерсон (Штюцле, Сандерсон) – 28:41 (pp)     2:2 Конечны (Кейтс, Силер) – 38:48     3:2 Норрис (Шабо, Грейг) – 44:27     4:2 Годетт (Шабо, Грейг) – 50:05 (pp)     4:3 Ришар (Бринк, Замула) – 50:42     4:4 Бринк (Ришар, Санхайм) – 52:45     4:5 Мичков (Конечны, Санхайм) – 64:05    
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