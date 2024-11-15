Главный тренер «Филадельфии» Торторелла рассказал, что изменилось в игре вратаря Федотова

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла после победного матча с «Оттавой Сенаторз» (5:4 ОТ) рассказал, что изменилось в игре российского вратаря «лётчиков» Ивана Федотова.

«Федотов очень хорошо сыграл. Что изменилось в его игре? Он стал останавливать шайбу и бьётся гораздо лучше. У него две победы подряд», — приводит слова Тортореллы сайт «Филадельфии».

В ночь с 14 на 15 ноября мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Оттава Сенаторз» и «Филадельфия Флайерз». Гости одержали победу в овертайме со счётом 5:4 OT.