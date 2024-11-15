«Это был действительно особенный момент». Коннор Макдэвид — о 1000-м очке в НХЛ

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид высказался о достижении 1000-го очка в рамках Национальной хоккейной лиги.

«Увидеть, как отреагировали игроки, для меня значит очень много. Для меня это значит всё. Слышать фанатов — значит для меня больше, чем любые цифры. Это был действительно особенный момент.

Эти достижения — прекрасное время для размышлений и оглядки назад. Это были хорошие 10 лет, и, надеюсь, их будет ещё столько же», — приводит слова Макдэвида сайт НХЛ.

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Эдмонтон Ойлерз» и «Нэшвилл Предаторз». Хозяева одержали победу в овертайме со счётом 3:2.