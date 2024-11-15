Макдэвид стал первым игроком «Эдмонтона» за 33 года, набравшим 1000 очков в НХЛ

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид во встрече с «Нэшвилл Предаторз» забил гол и отдал результативную передачу. В этой игре звёздный форвард набрал своё 1000-е очко в рамках НХЛ.

Как сообщает TSN StatsCentre, Коннор Макдэвид стал первым игроком «Эдмонтона» за 33 года, набравшим 1000 очков в НХЛ. Последний раз это был Марк Мессье 13 января 1991 года.

Кроме того, Макдэвид стал четвёртым игроком «нефтяников», кто достиг отметки в 1000 очков в НХЛ. Ранее этого добились Мессье, Яри ​​Курри и Уэйн Гретцки.

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Эдмонтон Ойлерз» и «Нэшвилл Предаторз». Хозяева одержали победу в овертайме со счётом 3:2.