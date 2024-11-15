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Макдэвид стал первым игроком «Эдмонтона» за 33 года, набравшим 1000 очков в НХЛ

Макдэвид стал первым игроком «Эдмонтона» за 33 года, набравшим 1000 очков в НХЛ
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Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид во встрече с «Нэшвилл Предаторз» забил гол и отдал результативную передачу. В этой игре звёздный форвард набрал своё 1000-е очко в рамках НХЛ.

Как сообщает TSN StatsCentre, Коннор Макдэвид стал первым игроком «Эдмонтона» за 33 года, набравшим 1000 очков в НХЛ. Последний раз это был Марк Мессье 13 января 1991 года.

Кроме того, Макдэвид стал четвёртым игроком «нефтяников», кто достиг отметки в 1000 очков в НХЛ. Ранее этого добились Мессье, Яри ​​Курри и Уэйн Гретцки.

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Эдмонтон Ойлерз» и «Нэшвилл Предаторз». Хозяева одержали победу в овертайме со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 ноября 2024, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Маккэррон (Йози) – 08:22     1:1 Макдэвид (Драйзайтль, Нурс) – 22:44     2:1 Нурс (Кулак, Янмарк) – 25:30     2:2 Смит (Л'Эрё, Лозон) – 57:12     3:2 Нурс (Макдэвид, Драйзайтль) – 62:33    
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