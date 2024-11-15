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Сибирь — Динамо: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 15:30 мск

«Сибирь» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 15:30 мск
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Сегодня, 15 ноября, в Новосибирске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» примет на своём льду московское «Динамо». Встреча на стадионе «Сибирь-Арена» начнётся в 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2024, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сибирь» после 24 проведённых матчей имеет в активе 23 очка. Подопечные Вадима Епанчинцева располагаются на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Московское «Динамо» с 31 набранным баллом после 25 встреч занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции.

Это первая встреча команд в нынешнем сезоне.

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