«Сибирь» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 15:30 мск

Сегодня, 15 ноября, в Новосибирске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» примет на своём льду московское «Динамо». Встреча на стадионе «Сибирь-Арена» начнётся в 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 ноября 2024, пятница. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Сибирь» после 24 проведённых матчей имеет в активе 23 очка. Подопечные Вадима Епанчинцева располагаются на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Московское «Динамо» с 31 набранным баллом после 25 встреч занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции.

Это первая встреча команд в нынешнем сезоне.