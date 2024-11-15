Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Витязь — Динамо Минск. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ак Барс — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:00 мск

«Ак Барс» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:00 мск
Комментарии

Сегодня, 15 ноября, в Казани пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» примет на своём льду СКА. Встреча на стадионе «Татнефть-Арена» начнётся в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ак Барс» после 31 сыгранного матча имеет в активе 31 очко. Казанский клуб располагается на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции.

СКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. Подопечные Романа Ротенберга набрали 34 очка после 27 матчей.

Это первая очная встреча команд в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Материалы по теме
Голкипер Егор Заврагин повторил достижение Роберта Эша в СКА 16-летней давности
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android