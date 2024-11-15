«Ак Барс» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 15 ноября, в Казани пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» примет на своём льду СКА. Встреча на стадионе «Татнефть-Арена» начнётся в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Ак Барс» после 31 сыгранного матча имеет в активе 31 очко. Казанский клуб располагается на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции.

СКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. Подопечные Романа Ротенберга набрали 34 очка после 27 матчей.

Это первая очная встреча команд в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги.