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Востриков: главная проблема «Лады» связана с деятельностью генерального директора

Востриков: главная проблема «Лады» связана с деятельностью генерального директора
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Чемпион мира среди молодёжных команд, тренер белорусского клуба «Юность» Сергей Востриков раскритиковал работу генерального директора «Лады» Александра Чеботарёва.

— Те самые внутренние проблемы «Лады», которые могут надломить любой клуб, — связаны с финансовыми задолженностями, о чём много пишут в прессе?
— Это только верхняя часть айсберга. Главная проблема, на мой взгляд, внутри. Связана с деятельностью генерального директора Александра Чеботарёва. Лет 10 назад он получил корпоративную дисквалификацию, но нашёл какие-то ходы и смог вернуться в структуру клуба. Продолжив в том же духе.

Его роль в «Ладе» мало кому в городе понятна, отсюда, кстати, и война с болельщиками, которых он позволил себе назвать «фашистами». Человек не имеет никакого отношения к хоккею и занимается только внутренними интригами. Показательно, что в прошлом сезоне в одном из интервью этих интриг не выдержал даже главный тренер.

Это подрывает всю команду, весь клуб. Считаю, что проблему Чеботарёва нужно решать — иначе вторая половина сезона «Лады» рискует пойти насмарку, — цитирует Вострикова Russia-Hockey.

В нынешнем сезоне «Лада» набрала 23 очка и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

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