Яркие эмоции Матвея Мичкова после победного гола в овертайме

19-летний российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков в игре с «Оттавой Сенаторз» отметился заброшенной шайбой в овертайме.

После заброшенной шайбы Мичков ярко отпраздновал победный гол.

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Напомним, Мичков стал самым молодым игроком «лётчиков», забросившим в овертайме. На момент гола Матвею исполнилось 19 лет и 341 день. Ранее рекорд принадлежал Нолану Патрику (20 лет и 136 дней).

В ночь с 14 на 15 ноября мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Оттава Сенаторз» и «Филадельфия Флайерз». Гости одержали победу в овертайме со счётом 5:4 OT.