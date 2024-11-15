Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Витязь — Динамо Минск. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сборная Латвии не сыграет ни одного матча в ноябре из-за нехватки финансирования

Сборная Латвии не сыграет ни одного матча в ноябре из-за нехватки финансирования
Комментарии

Сборная Латвии не сыграет ни одного матча в ноябре из-за нехватки финансирования. Об этом заявил генеральный секретарь Федерации хоккея Латвии Робертс Плужейс.

«Я не помню, когда мы в последний раз не играли в ноябре, но решение было принято исключительно из-за финансовой ситуации. Однако оно коснулось не только мужской сборной, изменения в тренировочных планах затронули и команды U20 и U18.

Мы приняли решение с учётом того, что нам предстоит сложный сезон и подготовка к Олимпийским играм. Неизвестно, за счёт каких средств будет финансироваться эта подготовка», — приводит слова Плужейса Pravda.sk.

Отмечается, что следующие игры сборной Латвии будут проведены в декабре на Кубке Кауфланда.

Материалы по теме
Определились все участники хоккейного турнира на Олимпиаде-2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android