Сборная Латвии не сыграет ни одного матча в ноябре из-за нехватки финансирования

Сборная Латвии не сыграет ни одного матча в ноябре из-за нехватки финансирования. Об этом заявил генеральный секретарь Федерации хоккея Латвии Робертс Плужейс.

«Я не помню, когда мы в последний раз не играли в ноябре, но решение было принято исключительно из-за финансовой ситуации. Однако оно коснулось не только мужской сборной, изменения в тренировочных планах затронули и команды U20 и U18.

Мы приняли решение с учётом того, что нам предстоит сложный сезон и подготовка к Олимпийским играм. Неизвестно, за счёт каких средств будет финансироваться эта подготовка», — приводит слова Плужейса Pravda.sk.

Отмечается, что следующие игры сборной Латвии будут проведены в декабре на Кубке Кауфланда.