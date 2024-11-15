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Ротенберг рассказал, почему Толчинский не сыграет с «Ак Барсом»

Ротенберг рассказал, почему Толчинский не сыграет с «Ак Барсом»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о подготовке к игре с «Ак Барсом» и ответил на вопрос, почему нападающий Сергей Толчинский пропустит игру с казанским клубом.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Всегда важно побеждать. Бывает ситуация, когда поражения важнее побед, чтобы ребята понимали, что нужно уважительно относиться к любому сопернику, чтобы не было никакой расхлябанности. У нас есть изменения, мы перегруппировались – это правильно. С каждым днём нам нужно улучшать нашу работу и работать над деталями. Готовимся к плей-офф.

– Почему Сергей Толчинский не с командой на раскатке?
– У нас идёт конкуренция, у нас соревновательный дух. Сегодня – так, а завтра посмотрим, — цитирует Ротенберга «БИЗНЕС Online».

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