Ротенберг рассказал, почему Толчинский не сыграет с «Ак Барсом»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о подготовке к игре с «Ак Барсом» и ответил на вопрос, почему нападающий Сергей Толчинский пропустит игру с казанским клубом.
— Всегда важно побеждать. Бывает ситуация, когда поражения важнее побед, чтобы ребята понимали, что нужно уважительно относиться к любому сопернику, чтобы не было никакой расхлябанности. У нас есть изменения, мы перегруппировались – это правильно. С каждым днём нам нужно улучшать нашу работу и работать над деталями. Готовимся к плей-офф.
– Почему Сергей Толчинский не с командой на раскатке?
– У нас идёт конкуренция, у нас соревновательный дух. Сегодня – так, а завтра посмотрим, — цитирует Ротенберга «БИЗНЕС Online».