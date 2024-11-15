Ротенберг рассказал, почему Толчинский не сыграет с «Ак Барсом»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о подготовке к игре с «Ак Барсом» и ответил на вопрос, почему нападающий Сергей Толчинский пропустит игру с казанским клубом.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

— Всегда важно побеждать. Бывает ситуация, когда поражения важнее побед, чтобы ребята понимали, что нужно уважительно относиться к любому сопернику, чтобы не было никакой расхлябанности. У нас есть изменения, мы перегруппировались – это правильно. С каждым днём нам нужно улучшать нашу работу и работать над деталями. Готовимся к плей-офф.

– Почему Сергей Толчинский не с командой на раскатке?

– У нас идёт конкуренция, у нас соревновательный дух. Сегодня – так, а завтра посмотрим, — цитирует Ротенберга «БИЗНЕС Online».