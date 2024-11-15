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Нападающий «Ак Барса» Ник Петан выведен из списка травмированных

Нападающий «Ак Барса» Ник Петан выведен из списка травмированных
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Нападающий «Ак Барса» Ник Петан выведен из списка травмированных. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба. Напомним, форварда поместили в список травмированных 18 октября 2024 года.

В нынешнем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Петан сыграл 14 встреч, в которых забросил три шайбы и отдал 12 результативных передач с показателем полезности «+5».

«Ак Барс» с 31 баллом после 23 сыгранных встреч располагается на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче подопечные Анвара Гатиятулина примут на своём льду санкт-петербургский СКА сегодня, 15 ноября.

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