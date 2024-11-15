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Генеральный директор «Лады»: нового главного тренера искать не собираемся

Генеральный директор «Лады»: нового главного тренера искать не собираемся
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Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарёв рассчитывает, что Павел Зубов будет исполнять обязанности главного тренера команды до конца нынешнего сезона. Напомним, сегодня, 15 ноября, по обоюдному согласию сторон команду покинул Олег Браташ.

«Думаю, что Зубов в статусе и. о. главного тренера будет до конца сезона. А по итогу наблюдательный совет примет решение по ситуации по нему. Нового главного тренера мы искать не собираемся», — приводит слова Чеботарёва ТАСС.

Напомним, в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Лада» набрала 23 очка и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

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