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Ротенберг: Билялетдинов, Знарок — великие тренеры, учителя, старшие товарищи

Ротенберг: Билялетдинов, Знарок — великие тренеры, учителя, старшие товарищи
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о наставнике «Ак Барса» Анваре Гатиятулине.

– С Гатиятулиным вы работали в СКА. Как изменилась команда после его прихода? Для вас этот матч станет принципиальным?
– С «Ак Барсом» у нас всегда битвы. Был Зинэтула Хайдярович Билялетдинов, был Олег Валерьевич Знарок – великие тренеры, учителя, старшие товарищи. С Анваром Рафаиловичем мы работали один в год в сборной и в СКА, с большим уважением отношусь к нему. Это тот человек, который душой переживает за хоккей, живёт хоккеем. Думаю, сегодня будет одна из самых ярких игр в сезоне. Все наши игры с «Ак Барсом» – самые яркие битвы в КХЛ. Сегодня победит сильнейший, — цитирует Ротенберга «БИЗНЕС Online».

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