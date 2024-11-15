Нападающий Александр Хохлачёв покинул «Амур»

Нападающий Александр Хохлачёв покидает «Амур». Контракт с ним расторгнут по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

«Хохлачёв перешёл в «Амур» перед началом сезона-2023/2024 из московского «Спартака». За два сезона он провёл 81 матч в составе нашей команды в регулярках и набрал 27 очков, в плей-офф у него три очка в шести матчах серии с «Металлургом». Благодарим Александра за работу и желаем удачи в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении клуба.

«Амур» в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ занимает последнее, 12-е место, заработав 13 очков после 26 встреч.