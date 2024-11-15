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Агент Хохлачёва отреагировал на расторжение контракта игрока с «Амуром»

Агент Хохлачёва отреагировал на расторжение контракта игрока с «Амуром»
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Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересны покинувшего «Амур» нападающего Александра Хохлачёва, рассказал о расторжении контракта хоккеиста и хабаровского клуба.

«Всё прошло спокойно и в рабочем режиме, без претензий друг к другу, контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Пожелали друг другу удачи. Сейчас мы рассматриваем варианты продолжения карьеры в КХЛ», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Хохлачёв перешёл в «Амур» перед началом сезона-2023/2024 из московского «Спартака». За два сезона он провёл в «Амуре» 81 матч и набрал 27 (9+18) очков.

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