Агент Хохлачёва отреагировал на расторжение контракта игрока с «Амуром»

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересны покинувшего «Амур» нападающего Александра Хохлачёва, рассказал о расторжении контракта хоккеиста и хабаровского клуба.

«Всё прошло спокойно и в рабочем режиме, без претензий друг к другу, контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Пожелали друг другу удачи. Сейчас мы рассматриваем варианты продолжения карьеры в КХЛ», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Хохлачёв перешёл в «Амур» перед началом сезона-2023/2024 из московского «Спартака». За два сезона он провёл в «Амуре» 81 матч и набрал 27 (9+18) очков.