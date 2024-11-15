Олимпийский чемпион Илья Каблуков пополнил состав «Авангарда»

Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт до конца сезона с олимпийским чемпионом — 2018, трёхкратным обладателем Кубка Гагарина, 36-летним нападающим Ильёй Каблуковым. Об этом сообщает пресс-служба омского клуба.

В прошедшем сезоне Каблуков защищал цвета московского «Динамо». Всего в КХЛ форвард провёл 972 матча, забросив 61 шайбу и отдав 118 голевых передач. В 2021 году Каблуков в составе «Авангарда» стал чемпионом России и завоевал Кубок Гагарина.

После 24 матчей «Авангард» набрал 20 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. В следующей игре омский клуб встретится с «Нефтехимиком» 16 ноября.