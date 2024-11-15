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Капитан «Ак Барса» Яшкин рассказал, чего ждать от СКА в очном матче команд

Капитан «Ак Барса» Яшкин рассказал, чего ждать от СКА в очном матче команд
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Капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин поделился ожиданиями от сегодняшнего матча со СКА.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– С какими эмоциями подходите к матчу со СКА?
– В последнее время в команде хорошее настроение, провели несколько отличных матчей. С позитивом готовимся к вечерней игре.

– Что сегодня ждать от соперника?
– Это довольно талантливая и мастеровитая команда. Но если мы будем играть по своей системе, то обязательно добьёмся успеха.

– Пресса считает, что предстоящие игры со СКА и ЦСКА – хорошая проверка. Согласны с этим или не стоит делить команды на лидеров и аутсайдеров?
– В каких-то статистических моментах есть лидеры и аутсайдеры, но вообще лига и в прошлом сезоне, и в этом довольно ровная. Любой может победить или уступить в игре с любым соперником, — приводит слова Яшкина сайт «Ак Барса».

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