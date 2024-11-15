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Плющев высказался о команде КХЛ, которая расстраивает больше всего в текущем сезоне

Плющев высказался о команде КХЛ, которая расстраивает больше всего в текущем сезоне
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о команде КХЛ, которая расстраивает больше всего в текущем сезоне.

«Не хочется лишний раз трепать нервы болельщикам, которые и так переживают за свою команду, которая у всех на слуху. У неё прекрасная история и замечательная хоккейная культура, но коллектив болтается внизу турнирной таблицы из-за глупости руководства. Даже называть её не буду», — приводит слова Плющева «Советский спорт».

Напомним, первое место в Западной конференции занимает «Локомотив». Ярославский клуб имеет в активе 48 результативных очков после 27 встреч.

Первое место в Восточной конференции занимает «Трактор». Подопечные Бенуа Гру набрали 39 очков после 26 матчей.

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