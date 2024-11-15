«Если не он, то кто?» Драйзайтль — о том, может ли Макдэвид набрать 2000 очков в НХЛ

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль оценил шансы капитана «нефтяников» Коннора Макдэвида набрать 2000 очков в НХЛ. Напомним, сегодня, 15 ноября, канадский форвард достиг отметки в 1000 баллов в НХЛ.

«Если не он, то кто? Это единственный вопрос. Я никогда не ставлю против Коннора Макдэвида. Я усвоил это за последние 10 лет. Это меня не удивит», — приводит слова Драйзайтля официальный сайт НХЛ.

Коннор Макдэвид стал первым игроком «Эдмонтона» за 33 года, набравшим 1000 очков в НХЛ. Последний раз это был Марк Мессье 13 января 1991 года.

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Эдмонтон Ойлерз» и «Нэшвилл Предаторз». Хозяева одержали победу в овертайме со счётом 3:2.