«Испытали чувство победы в Кубке Гагарина». Ротенберг — о гостевой раздевалке в Казани

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в преддверии матча с «Ак Барсом» рассказал о хоккейной атмосфере в Казани.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«С утра зашли в раздевалку, сразу же испытали чувство победы в Кубке Гагарина 2015 года. Это сохранилось на всю жизнь, ведь это была наша первая победа в Кубке. Это были тёплые воспоминания, от души, до слёз. Это первая победа, которая дала нам возможность двигаться вперёд, развиваться. Было очень непросто, мы тогда вытащили полуфинальную серию с ЦСКА с 0–3. После выиграли в Казани – это замечательный хоккейный город.

Я был в Казани, когда «Ак Барс» выиграл первый Кубок Гагарина. Это город с хоккейными традициями, начиная с советского времени и заканчивая эпохой КХЛ. Это лидер по многим показателям, по количеству болельщиков. То, что было в Татарстане и Казани, многие другие клубы взяли на вооружение. Всегда обращаю внимание на гостевой сектор «Ак Барса», как он болеет. Я всегда показываю видео, как болеют фанаты – всегда полный гостевой сектор. Мы все вместе работаем над развитием российского хоккея. Конечно, в Казани отличные условия, отличный дворец, лёд, воздух – здесь есть всё для хоккея высокого уровня», — цитирует Ротенберга «БИЗНЕС Online».