Плющев: КХЛ порядком «наследила» — в каждом клубе сомнительные ситуации

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался о бездействии КХЛ в отношении различных ситуаций в клубах лиги.

«Я ещё в начале говорил, что нас ждёт весёлый сезон. КХЛ, скажем так, порядком «наследила». В итоге какой клуб ни возьми, везде если не скандалы, то какие-то сомнительные ситуации. Очень много событий, никак не связанных со спортом. А КХЛ при этом никак не реагирует, пропускает сквозь пальцы. Ну, например, выругался кто-то из тренеров на пресс-конференции — ничего страшного. Если такие вещи остаются без внимания, их становится больше. «Анархия — мать порядка», как говорится», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».