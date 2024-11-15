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Плющев: КХЛ порядком «наследила» — в каждом клубе сомнительные ситуации

Плющев: КХЛ порядком «наследила» — в каждом клубе сомнительные ситуации
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Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался о бездействии КХЛ в отношении различных ситуаций в клубах лиги.

«Я ещё в начале говорил, что нас ждёт весёлый сезон. КХЛ, скажем так, порядком «наследила». В итоге какой клуб ни возьми, везде если не скандалы, то какие-то сомнительные ситуации. Очень много событий, никак не связанных со спортом. А КХЛ при этом никак не реагирует, пропускает сквозь пальцы. Ну, например, выругался кто-то из тренеров на пресс-конференции — ничего страшного. Если такие вещи остаются без внимания, их становится больше. «Анархия — мать порядка», как говорится», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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